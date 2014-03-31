بالفيديو .. هدف وخناقة وخطأ فادح في أسبوع المحترفين المصريين

شهد هذا الأسبوع الأخير لشهر مارس تباين في أداء المحترفين المصريين مع فرقهم في أوروبا.

في إنجلترا، شارك محمد صلاح جناح تشيلسي لأكثر من نصف ساعة في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس وقدم أداء لافتا.

فقد دخل صلاح إلى الملعب حين كان فريقه متأخرا بهدف، وظهرت الحيوية على هجوم تشيلسي بعد دخول المصري الذي تميزت تمريراته بالدقة لكن فريقه خسر في نهاية اللقاء.

أما أحمد المحمدي لاعب هال سيتي فقد تسبب في هزيمة فريقه أمام ستوك سيتي بهدف.

المحمدي لعب كرة خاطئة لقلب دفاع فريقه خطفها بيتر أوديمونجي وسجلها في مرمى النمور.

في سويسرا، صنع محمد النني هدفا لفريقه بازل الذي فاز على لوزيرن 2-0، وهي المباراة التي شهدت غياب محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأخير بعد فسخ عقده.



>LUZERN-BASEL 0-2 by action24_tv

وفي البرتغال، غاب محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب سبورتنج لشبونة عن مباراة فريقه أمام فيتوريا جيماريش.

لكن أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي قاد فريقه للفوز على إشتوريل بالهدف الذي سجله قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء.

أما صالح جمعة وعلي غزال لاعبا وسط ناسيونال ماديرا فقد نجحا في قيادة فريقهما للفوز على العملاق بورتو 2-1.

وشهد اللقاء تسبب غزال في ركلة جزاء على فريقه، لكن ريكاردو كواريزما نجم بورتو أهدرها.

وفي نهاية اللقاء اشتبك كواريزما مع صالح جمعة مما أدى إلى مشاجرة جماعية بين لاعبي بورتو وناسيونال ماديرا.

ببلجيكا، شارك حسام غالي لاعب وسط ليرس في مباراة فريقه التي خسرها أمام واسلاند 2-0 في دورة التأهل لبطولة الدوري الأوروبي، وشهد اللقاء مشاركة أحمد سيد "زيزو" لاعب أكاديمية وادي دجلة الذي انتقل لليرس قبل أيام.