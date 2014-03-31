ماجد المهندس سفير الساعات: الوقت مهم جداً بالنسبة لي

أقيم اليوم مؤتمر صحافي في فندق أرماني في دبي للإعلان عن اختيار الفنان ماجد المهندس وجه إعلاني لساعات معوض، وقبل بدء المؤتمر رحب المهندس بالحضور قائلاً : أنا اسمي ماجد المهندس لأنني كنت اعمل مهندساً.

خلال المؤتمر قال المهندس انه لم يكن بينه وبين معوض أي تعامل من قبل إلا في مجال المجوهرات، واكد أنه أحب الماركة، وأنه سيرتدي دائماً من ساعاتها، وعن أهمية التوقيت بالنسبة له قال: التوقيت هام جداً بالنسبة لي كفنان لان كل أعمالي بالمواعيد، سواء من تسجيل أغنية أو إقامة حفل أو إصدار البوم.

وعما إذا كان سيستخدم مجموعة من الساعات في تصوير فيديو كليب قال: من المؤكد سنستخدمها في تصوير احد الكليبات.

وعما إذا كان سيشارك في تصميم الساعات بما انه مهندس قال: هذا شرف لي أن أضع لمساتي على تلك الماركة الجميلة وانتهى المؤتمر بشكر الحضور.

المزيد من الكواليس وحوار خاص مع ماجد المهندس قريباً في سيدتي.