ميريام فارس متهمة وترفض الإفصاح عن أجرها

هي "ريم"...الفتاة البسيطة المنحدرة من ضيعة لبنانية جميلة، تسافر إلى القاهرة مع إثنيتن من صديقاتها "سهى ومي" للعمل في معمل للقطن هناك وتقعن ضحية عصابة، تقف بوجه الظلم وتنتقم لشرفها ولصديقاتها، لحين وصول حب كبير يغير حياتها.

هذا فحوى ما يتضمنه مسلسل "إتهام" الذي سيبدأ تصويره غداً في بيروت، وتلعب بطولته النجمة ميريام فارس، والممثل المصري حسن الرداد، إلى جانب الممثل عزت عوف والممثلة تقلا شمعون التي غابت عن المؤتمر بسبب مباشرة تصوير مشاهدها غداً.

مراهنة كبيرة من قبل صناع العمل على المسلسل لاسيما من قبل منتجه مفيد الرفاعي الذي يثق بقدرات ميريام العالية و من كتابة كلوديا مارشليان وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج ""شركة ميديا ريفوليوشن سفن MR7".

المؤتمر الذي عقد في فندق "فورسيزون" بحضور إعلامي ضخم، حضره عراب المسلسل المنتج مفيد الرفاعي ومسؤول من قناة "النهار" المصرية كونها اشترت ملكية المسلسل، وهي تملك حق البيع والتوزيع. إلا أن منتجه فجر مفاجأة بأنه سيكون على 4 محطات عربية بينها واحدة لبنانية أساسية لم يتم الكشف ع إسمها ومن الممكن أن يكون هناك محطة خامسة.

ميريام وصلت بعد الوقت المحدد للمؤتمر عند الساعة الواحدة ظهراً بعشر دقائق وقالت ممازحة للصحافة: "لم اتأخر كما تجري العادة، وسعيدة بوجودكم جميعاً واشتقت لكم". اعترفت ميريام بأنها ليست ممثلة وتحتاج إلى الكثير من الدروس، إلا أنها سبق لها وخاضت تجربة تمثيلية من خلال فيلم "سيلينا" مع منصور الرحباني وهو إيجابة كافية على كل من يشكك بقدراتها التمثيلية.

وقد سرت تساؤلات في المؤتمر عن السبب الذي أدّى إلى استبدال الفنانة سيرين عبد النور بميريام، فأكد المنتج أنه لم يتفق أصلاً مع سيرين على العمل وحين عرض عليها كانت الأخيرة مرتبطة بعمل آخر، بل عرض عليها الدور إلا أنّ عدم الاتفاق على مواعيد العرض حال دون إتمام الاتفاق، ليرسو الاختيار على ميريام. كما كانت سيرين قد اشارت إلى أن لعب بطولة مسلسل "إتهام" صعوبة وتتطلب شخصية تعرف كيف تلعب الدور.

ميريام: المسلسل لامس قلبي

تقول ميريام أنها وبعد انتظار طويل وعروض كثيرة استقرت على هذا المسلسل، كونها شعرت به ولامس قلبها، ونجح القيمون على المسلسل بإقناعها به، وقالت لـ"سيدتي نت" رداً عن تخوفها من توجيه أي تهمة لها بالقول: "الإتهام هو اتهام ومن الممكن ان أصنف مجرمة، ولكن بيقى السؤال هل سأكون مظلومة أم مذنبة"؟ هذا ما سنعرفه بعد أدائي للمسلسل.

وتابعت: "سأركز في هذه الفترة على المسلسل، وأقوم بلمسات نهائية على ألبومي الذي سيكون في الأسواق بعد شهر رمضان.

كما أوضحت ميريام لنا أن "التمثيل لن يسرقها من الغناء، وسأجعل الناس تشتاق لي، وأنا أعيش بالطائرة كما الجميع يعلم، وأحتاج للراحة لذلك سأعمد إلى تقليل إحيائي للأعراس في الفترة المقبلة، إلا أنه لا يمكنني أن ألغي المهرجانات التي وقعت عقوداً مسبقاً عليها".

وبعيداً عن أجواء المؤتمر، سألنا ميريام عن دواعي نشرها لصورة حذاء "لوبوتان" على حسابها الشخصي على انستغرام وهي متوجهة للمؤتمر قالت بالإنكليزية "so what"؟ في إشارة منها إلى أنها بكل بساطة ترتدي من ماركة "لوبوتان" وأي شيء ترتديه تقوم بتصويره، لافتة إلى أن "من يحبها سيحب الصورة ومن يريد أن ينتقدني فهذا رايه، وبالنهاية لا يمكنني أن أرضي كل الناس وأقوم بما يريحني".

الرداد:الجميع يحب ميريام

من جهته، الممثل المصري حسن الرداد تحدث عن سعادته بمشاركة ميريام مسلسل "إتهام"، بعد مشاركته النجمة هيفا وهبي في مسلسل "مولد وصاحبه غايب، عازياً تأجيل عرض المسلسل لأسباب تعود للمنتج نفسه، وهو الآن ماض في مسلسله الجديد، وكذلك فعلت هيفا فلن نتوقف عن تقديم الأعمال بسبب غلطة منتج.

عزت عوف: ميريام على اسم ابنتي

الممثل المصري عوت عوف سعيد بالتجربة التي سيخوضها مع ميريام، وإن كانت تغني من قبل، لافتاً إلى أنه هو نفسه قبل أن يخوض مجال التمثيل كان يغني. وتحدث عن محبته لميريام كونها على اسم ابنته وهي فنانة (هايلة) أي ممتازة وستقوم بعمل فظيع.

فيليب أسمر: دور ميريام من أصعب الأدوار

المخرج فيليب أسمر أكد خلال المؤتمر أن ميريام مستعدة لأن تظهر دون مكياج وبملابس عادية، شرط أن تخدم الشخصية وهي لا تقرأ النص لتحفظه، بل تقوم بتحلليله ومدركة لكل ما تقوم به ، وأنا ضامن نجاح المسلسل بسبب شغف ميريام وأنا عملت من قبل مع كلوديا وأرى ان دور ميريام هو من اصعب الأدوار التي كتبتها كلوديا لغاية الآن.

مارشليان: ليست قصة مقتبسة

دافعت كلوديا مارشليان في حديها مع "سيدتي نت" عن أن المسلسل هو من قصة مقتبسة، مشيرة إلى أن يلامس واقع المجتمع وأحداثه تجري بين لبنان وسوريا، وقصة ريم تشبه حالة المثيرات من الفتيات. وتابعت: "ميريام تملك شغفاً واضحا في التمثيل وهذا ما لاحظته حتى قبل أن نبدأ التصوير وأنا متفائلة بالنتيجة التي ستصدر عن ميريام.

يبقى أن نذكر أن المسلسل سيبدأ تصويره غدا في بيروت وبعدها في القاهرة على أن يكون جاهزاً في شهر رمضان المقبل. ويبقى السؤال اي مسلسل لأي نجمة سيكون الأقوى في سباق رمضان ومن ستثبت نفسها أكثر؟

تابعوا غداً مقابلات مصورة مع باقي نجوم العمل وأجةاء المؤتمر على "سيدتي نت"

مشاهدات:

رفضت ميريام الحديث عن أجرها وقالت ممازحة: "ممنوع تسريب الكلام هم كريمون أنا بستاهل".

تحدثت ميريام لكل وسائل الإعلام الموجودة دون تذمر لأكثر من ساعتين.

حضور جميل للمثل المصري القدير عزت عوف.

مرافقة أمن خاص لميريام خلال المؤتمر.

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