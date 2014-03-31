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كشف غموض سرقة 42 ألف جنيهًا من فرع ” فودافون ” بـ” الأقصر “‎

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كشف غموض سرقة 42 ألف جنيهًا من فرع ” فودافون ” بـ” الأقصر “‎ كشف غموض سرقة 42 ألف جنيهًا من فرع ” فودافون ” بـ” الأقصر “‎

صورة أرشيفية

تمكنت مباحث الأقصر من كشف غموض واقعة سرقة 42 ألف جنيه من فرع شركة فودافون بمدينة اسنا جنوب الأقصر .

وتبين من التحريات أن وراء الواقعة “ذ. ع. ا.، 32 سنة ،فرد أمن بفرع الشركة قام بسرقة مفاتيح الفرع من “م. ع. ا.” ، 31 سنة ، مندوب مبيعات بالشركة.

وإعترف المتهم خلال أقواله بأنه أستولي علي مفاتيح الفرع بعد أن تركها الموظف المذكور علي مكتبه بداخل الفرع ثم ذهب بعدها إلي مقر الشركة في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل واستولي علي المسروقات .

وأوضح المتهم أنه أخفي المسروقات داخل حوش أحد أصدقائه يدعي ‘م. ع. ا.’ بعد أتفق معه علي إعطائه مبلغ 7 آلاف جنيه نظير إخفاء المسروقات.

كان اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر قد تلقي بلاغا من إيهاب إبراهيم محمد 30 سنة  مدير فرع شركة فودافون بمدينة إسنا جنوب المحافظة بسرقة مبلغ 42 ألفا و800 جنيه، و3 هواتف ماركة سامسونج.

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