تزايد الاقبال على توكيلات المرشحين بالقليوبية في اليوم الأول

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة القليوبية إقبالا متزايدا من المواطنين مع نهاية اليوم الأول لبدء تلقي توكيلات المواطنين لمرشحي الإنتخابات الرئاسية وسط تفوق ملحوظ لتوكيلات المشير السيسي وزيادة أعدادها بمختلف المكاتب بالمقارنة وتوكيلات المرشح المحتمل حمدين صباحي.

وكشفت الإحصائيات المبدئية لمكاتب التوثيق في قليوب الى ارتفاع اعداد التوكيلات الرئاسية لصالح المشير عبدالفتاح السيسى حيث وصلت الى حوالى 145 توكيلا رئاسيا فى مقابل حوالى 5 توكيلات لصالح حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى

وفي بنها وصل عدد التوكيلات الى 100 توكيل من بينهم 10 توكيلات للمرشح حمدين صباحى و90 للمشير السيسى.

وفي طوخ التابعة لمحافظة القليوبية الى حوالى 50 توكيل لصالح المشير عبدالفتاح السيسى وحوالى 15 لصالح حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى

بينما لم تعمل مكاتب الخصوص والخانكة لغياب الموظف المكلف بعمل التوكيلات وفي القناطر تم تحرير 3 توكيلات فقط لحمدين صباحي

كما شهد اليوم الاول إقبال من الشباب على وأعزي القائمين هدوء اليوم الاول بسبب عدم معرفة الكثير من المواطنين بموضوع التوكيلات الرئاسية

وشهدت عددا من مكاتب الشهر العقارى بالقليوبية حالة من البهجة من المواطنين اثناء تحرير التوكيلات وسط زغاريد وهتافات مؤيدة للجيش والشرطة

فيما حرر زين العابدين عبد العزيز خليل سرحان، مدير عام إدارة الأمن المدنى بجامعة بنها، توكيلاً رئاسيا بمكتب توثيق مركز بنها حمل رقم15/2/89 لصالح المشير عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى الانتخابات المقبلة

وأكد سرحان محرر التوكيل ..أشعر أن الفريق السيسى يصلح هو الاقدر على ادارة البلاد فى الفترة الحالية وله صوت مسموع وشعبية جارفة تؤهله للفوز عن غيره من المرشحين

وقال محمد شوقي مدير حملة مستقبل وطن لقطاع الدلتا, ان عدد التوكيلات التي جمعها حتي الان للمشير السيسي بكافة محافظات الدلتا قد وصل الي 500 صوت , مشير الي ان الحمله تهدف الي جمع 2000 صوت عن كل محافظه في نهاية اليوم .

وابدي شوقي ملاحظاته علي اداء العمل بمكاتب الشهر العقاري بالمحافظات , حيث اكد ان مندوبي الحملات بكافة المحافظات اجمعو علي ان موظفي الشهر العقاري لا يستطيعو ان يتعاملو مع النظام الجديد للتوكيلات , ولا يوجد علم كامل بكيفية العمل .

واضاف ان هناك مكاتب في هذه المحافظات قد فتحت ابوابها في وقت متاخر , وهناك بعض المكاتب يوجد بها عدد قليل من الموظفين , لذالك يوجد بعض البطئ في انهاء التوكيلات

فيما بدأت الحملة الرسمية بالقليوبية لدعم ترشيح حمدين صباحي رئيسا للجمهورية بتوثيق التوكيلات بالشهر العقاري, لخوضه الانتخابات الرئاسية.

وكان اول توكيل لصباحي بمكتب توثيق قليوب حرره المواطن مصطفى عبدالله حلمى من مركز قليوب بالقليوبية والذي أعلن تأييده لترشح حمدين عبدالعاطي عبد المقصود صباحي وشهرته حمدين صباحي رئيسا لجمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية القادمة

وإتهم حاتم السيد جمال الدين مسئول جمع التوكيلات بحملة حمدين صباحى بالقليوبيه موظفى مكتب الثوثيق الشهر العقارى بالقناطر الخيريه بتعمد تعطيلهم عن إستخراج التوكيلات مقارنة بأنصار السيسى الذين يتم تسهيل كافة الإجراءات لهم مضيفا أنه لم يتم تسليم أنصار حمدين إلا 3 توكيلات فقط برغم توافد مجموعه كبيره من أنصار حمدين على المكتب منذ الصباح الباكر مضيفا أن مكتبي توثيق الخصوص والخانكه توقفا العمل بهما تماما بسبب غياب الموظف الذى تم تدريبه على إستخدام جهاز قاعدة البينات مشيرا إن اليوم الأول لإستخراج التوكيلات شهد إرتباكا شديد بسبب عدم تدريب معظم موظفى الشهر العقارى على أجهزة قاعدة بيانات الناخبين