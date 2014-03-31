بعد فتح باب الترشح للرئاسة .. سباق بين أنصار السيسي و صباحي في تحرير “التوكيلات” .. والمؤشرات تُظهر تقدم المشير

تقرير | أحمد أشرف

شهد اليوم الأول من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، إقبالا كثيفاً من مؤيدي المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق والمرشح المحتمل للرئاسة على معظم مكاتب تحرير وتوثيق التوكيلات المطلوبة لتأييد مرشحهم.

فيما شهدت المكاتب تواجدًا ليس بالقليل من مؤيدي حمدين صباحي ، زعيم التيار الشعبي و المرشح المحتمل للرئاسة.

القاهرة و الجيزة

تزاحم المئات من المواطنين على مكاتب الشهر العقاري المختلفة سواء بالنقابات أو المحاكم، رافعين صورا للسيسي، كما تواجد آخرون رافعون صورا لصباحي، و أظهرت المؤشرات الأولية لتحرير التوكيلات علي تقدم توكيلات “السيسي” .

محافظة المنوفية – عائلة “السيسي”

تزاحم العشرات من الأهالي على مكاتب الشهر العقاري بمدن ومراكز المحافظة، وسط إقبال كثيف من السيدات اللواتي أطلقن الزغاريد تأييدا لمرشحهم الرئاسي، كما شهدت ذات المكاتب تواجدًا ضعيفًا لتوكيلات المرشح حمدين صباحي.

ففي مدينة شبين الكوم، ذكر مكتب الشهر العقاري ، أن الأعمال تتم على ما يرام فى التوثيق وعمل التوكيلات، والأعداد أغلبها إن لم تكن جميعها للمشير السيسي, بواقع 1200 توكيل، في حين حرر نحو 100 مواطن توكيلات للمرشح حمدين صباحي” .

محافظة الأقصر

حرر مكتب الشهر العقاري بالأقصر خلال اليوم الأول لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في توقيع التوكيلات لتأييد مرشحي الرئاسة نحو 250 توكيل .

كانت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الأقصر، قد بدأت اليوم الاثنين، في تلقي طلبات المواطنين، لاستخراج توكيلات تأييد الراغبين في الترشح على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

محافظة أسيوط

أعلن محمد أبوعين، الناشط الاجتماعي بمركز البداري، أقصي جنوب أسيوط ، أنه تم اليوم تحرير 102 توكيلًا للمشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع السابق بالشهر العقاري بمدينة البداري فى اليوم الأول لتحرير التوكيلات.

قال أبوعين :”لا ننتمي لأي حركات سياسية ولا تيارات أو أحزاب” ، وتحركنا جاء لدعم المشير السيسي ليصبح رئيسا لمصر .لينقذ مصر من هذه الظروف التى تمر بها.

محافظة أسوان

شهدت مكاتب الشهر العقارى باسوان اقبالا ملحوظا فى اليوم الاول لبدء توكيلات المؤيدين لمرشحى رئاسة الجمهورية وتفاوتت نسب الاقبال بين مدن ومراكز المحافظة المختلفة فشهدت مكاتب أسوان وادفو وكوم امبو اقبالاً كبيرًا.

كما شهدت باقى مكاتب المحافظة اقبالا ضعيف ففى مكتب اسوان تم تحرير 270 توكيلا و فى مكتب كوم امبو تم تحرير 200 توكيلا وفى مكتب ادفو تم تحرير 140 توكيلا وفى مكتب دراو 50 توكيلا وفى مكتب السباعية 26 توكيلا وفى مكتب البصيلية 24 توكيلا وفى مكتب نصر النوبة 17 توكيل.

وأشار مصدر بالشهر العقارى أن معظم هذه التوكيلات لصالح المرشح عبد الفتاح السيسى وعدد قليل لصالح حمدين صباحى .

محافظات الإسماعيلية و الشرقية و بورسعيد

في محافظتي الإسماعيلية والشرقية توافد المئات من أنصار السيسي على مكاتب الشهر العقاري، فيما تواجدت أعداد متوسطة من أنصار صباحي. وفي محافظة بورسعيد، تساوت نسبة الإقبال بين مؤيدي المرشحين، على مكاتب توثيق التوكيلات. أما في محافظة القليوبية فشهدت مكاتب توثيق التوكيلات، إقبالا ضعيفا من مؤيدي المرشحين.

محافظات السويس و الدقهلية و الغربية

أعلن مسئولو الشهر العقاري بالسويس عن إنتهاء عمل التوكيلات الخاصة بمرشحين الرئاسة فى يومها الأول بعد قرار اللجنة العلية لانتخابات الرئاسة حيث تم تحرير 410 توكيل لصالح المرشح المحتمل عبد الفتاح السيسي مقابل 40 توكيل لـ ” حمدين صباحي “.

> وقالت حمده غريب مدير توثيق شهر عقاري مجمع المحاكم أن توكيلات السيسي بالمكتب وصلت 321 توكيل مقابل 29 لـ ” صباحي ” وفى مكتب الايمان وصل توكيلات السيسي لـ 39 توكل ومكتب فيصل لـ 50 توكيل ووصل حمدين فى المكتبين إلى 11 توكيل.

وفي محافظة الدقهلية، قامت جبهة “مصر بلدي” المؤيدة لترشح السيسي بتنظيم وصول الأهالي إلي مقرات مكاتب الشهر العقاري لتسهيل عمل التوكيلات نظرا للإقبال الكبير. وفي الغربية، حرص أعضاء حملة “كملك جميلك” المؤيدة للسيسي، وجبهة “مؤيدي السيسي” وكذلك مؤيدو صباحي على التواجد أمام مكاتب الشهر العقاري.

محافظتي دمياط و المنيا

شهدت مكاتب التوثيق بمحافظة دمياط إقبالا ملحوظا على تحرير التوكيلات.

و في المنيا ، أعلن مصدر بالشهر العقاري ، أن عدد التوكيلات للمشير السيسي وصل 180 توكيلا مقابل 3 توكيلا للمرشح حميدين صباحي.

واضاف المصدر، انه مازال المواطنيين يقبلون علي عمل التوكيلات قبل اغلاق الباب في يومه الاول والذي سيتم اغلاقه في الخامسه من مساء اليوم ، مؤكدا ان هناك تجاوب كبير وتسيهلات كبيره للمواطنيين ولم يتم رصد أي مشكلات الي الان داخل مكاتب الشهر العقاري بالمحافظة .

محافظة كفر الشيخ

ظهرت منافسة كبيرة بين أنصار مؤيدي مرشحي الرئاسة أمام الشهر العقاري بمدينة كفر الشيخ ، إذ احتشد أنصار ومؤيدي المشير عبدالفتاح السيسي أمام مقر الشهر العقاري ومرشح الثورة حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي ورفع كل منهما لافتات مؤيدة لمرشحه ،وكذلك صور المشير عبدالفتاح السيسي وصور حمدين صباحي.

وهتف أعضاء حملة مستقبل وطن ودعم القوات المسلحة وروح الشهيد من أنصار السيسي عدد من الهتفافات المتعددة المؤيدة للمشير كما هتف التيار الشعبي وأعضاء حزب الكرامة عدد من الهتافات المؤيدىة لصباحي في جو تفاعلي جذب أنظار المارة من مؤيدي المرشحين.