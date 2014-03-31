البلشي : تواصلنا مع الشئون القانونية بـ”الصحفيين” للوقوف علي ما حدث لـ “ميادة”

قال خالد البلشي ، عضو مجلس نقابة الصحفيين ، أنه تم التواصل مع الشئون القانونية بالنقابة ، للوقوف علي حقيقة ما حدث في واقعة استشهاد الصحفية بجريدة الدستور ، ميادة أشرف .

و أضاف البلشي ، في مداخلة هاتفية علي قناة CBC ، أن الشئون القانونية للنقابة أبلغت النقابة، أن النيابة تباشر التحقيقات للوقوف علي ما حدث و محاولة كشف المتهمين .

وتابع البلشي ، إن الروايات متضاربة بشأن مقتل الصحفية ميادة أشرف بجريدة الدستور ، ودعا البلشي لتوفير تدريبات خاصة للصحفيين العاملين على الأرض من قبل الجهات التي يعملون بها، سواء كانوا منتمين للنقابة أم لا .

يُذكر أن الصحفية ، ميادة أشرف ، وافتها المنية في اشتباكات عين شمس يوم الجمعة الماضي .