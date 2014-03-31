جريدة الدستور : صرف 50 ألف جنيهًا ومرتب مدى الحياة لأسرة ميادة أشرف

قال سعيد وهبة رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الدستور أن رئيس مجلس إدارة الجريدة قرر صرف 50 ألف جنيه لأسرة الشهيدة الصحفية ميادة أشرف مع إستمرار صرف مرتبها الشهري مدى الحياة بعد إضافة زيادة عليه.

وأضاف وهبة في مداخلة للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من “مانشيت” أن مشكلة الصحفي غير المعين ليس فقط في الصحف الخاصة ولكن الحكومية والحزبية أيضا وللأسف السبب يعود للعدد الكبير من الراغبين في العمل بالصحافة مما رخص سعر الصحفي،موضحا أنه يجب أن يكون للنقابة دور في ذلك لحماية الصحفيين الممارسين للمهنة وعمل لجنة سنوية يقوم فيها الصحفي بعرض أرشيفه للتأكد من ممارسته للمهنة ووصف وهبه قانون نقابة الصحفيين بالغبي والغشيم ويجب تعديله.