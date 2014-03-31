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والد ماري لـ”مانشيت ” : أطالب بإعتبار إبنتي شهيدة

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والد ماري لـ”مانشيت ” : أطالب بإعتبار إبنتي شهيدة والد ماري لـ”مانشيت ” : أطالب بإعتبار إبنتي شهيدة

 

مارى

أكد سامح جورج والد الشهيدة ماري للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من “مانشيت” أنه تلقى تقرير الطب الشرعي عن وفاة إبنته موضحا أن سبب الوفاة طلقة أصابت الصدر ونفذت للقلب وعلى أثرها توفت في الحال،ونفى كل ماتردد حول طعن إبنته بالسكين أكثر من مرة وسحل إبنته وقال”أنه قام بتغسيل إبنته ولم يوجد بها أي أثار لطعنات سكين سوى الرصاصة فقط”.

كما قال سامح جورج أنه يطالب بإعتبار إبنته شهيدة مثلما فعلوا مع الصحفية ميادة أشرف التي توفت في نفس الأحداث ،حيث أن إبنته مات في سبيل ودمائها سالت على تراب مصر كما أنها كانت تتواجد في مكان الحادث لعمل الخير مع أحد السيدات الكبار في السن،وأضاف أن ميادة وماري أختان ويجب أن يتم اعتبارهما شهداء.

  وأكد سامح جورج أن الله محبة ودعا بالهداية لمن قتلوا إبنته حيث قال أن من تعاليم الكنيسة السماح .

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