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“السيسى” يدخل موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية

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“السيسى” يدخل موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية “السيسى” يدخل موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية

 

أعلنت موسوعه “جينيس” للأرقام القياسية عن تسجيل تيار الاستقلال رقم قياسى جديد لأطول لافتة فى العالم لدعم مرشح رئاسى و هو المشير عبد الفتاح السيسى ،وجاء ذلك بعد معاينتهم للافته الانتخابيه والتى حملتها سلسلة بشرية من قبل ألاف أعضاء تيار الاستقلال تأييداً للمشير عبد الفتاح السيسى.

وقام تيار الاستقلال منذ شهر الإعلان عن البدء فى تدشينها حوالى ألف شاب من شباب تيار الاستقلال، وقال المستشار أحمد الفضالى :”إن هذه مجرد بدايه لدعم الفريق السيسى وأن الأيام القادمه سوف تظهر أن تيار الاستقلال سوف يسلك أسلوب مختلف وجديد فى الدعاية الانتخابية.

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