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عرض “حلاوة روح” في لبنان 10 أبريل

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عرض “حلاوة روح” في لبنان 10 أبريل عرض “حلاوة روح” في لبنان 10 أبريل

فيلم حلاوة روح – ارشيفية

أعلنت شركة “Eagle Film” لصاحبها السيد جمال سنان، الشركة الموزعة لفيلم “حلاوة روح” في لبنان والعراق والأردن، عن انطلاق عرض الفيلم الذي تلعب فيه دور البطولة النجمة اللبنانية هيفا وهبي وكل من النجوم المصريين باسم سمرة، صلاح عبدالله ونخبة من نجوم ، وإخراج سامح عبدالعزيز، تأليف علي الجندي وإنتاج محمد السبكي، في بيروت بتاريخ 10 أبريل.

وسيتم تنظيم عرض أول ضخم لأهل الصحافة والإعلام والنجوم في لبنان، بحضور نجمة العمل النجمة هيفا وهبي، بتاريخ 08-04 في الـCinemall في الـLe Mall، وقد بدأت التحضيرات لهذا الحفل الضخم الذي سيتضمّن مفاجآت عدة.

وتدور أحداث الفيلم، حول روح التي تعيش وحيدة في حيّ شعبيّ وتتعرض لمضايقات كثيرة من قبل أهل الحي، ضمن قالب مشوّق وملفت.

ويتوقع أن، يحقق الفيلم نجاحاً كبيراً وإيرادات عالية، خصوصاً أنّ العمل يثير جدلاً واسعاً منذ ما قبل تصويره.

 

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