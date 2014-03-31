راعي مارجرجس بمنشية التحرير : الأنبا روفائيل يزور أسرة ماري جورج

قال القس جرجس بولس تاضروس راعي كنيسة مارجرجس بمنشية التحرير نيافة الأنبا روفائيل سيزور أسرة الشهيدة ماري جورج في المنزل لتقديم التعازي

وأضاف في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الاثنين من “مانشيت” أنه على علاقة طيبة بأسرة الشهيدة مؤكدا أن سبب الوفاة هو كما ذكر تقرير الطب الشرعي وهو طلق ناري في الصدر إلى القلب.

وأكد القس جرجس أنه يطالب بإدراجها ضمن الشهداء موضحا أن هذا واجب الوطن تجاه أي شهيد يقع في سبيل الوطن وتكريما له،وقال أن ماري كانت لها أعمال خيرية عديدة وشاركت في معسكر للجذام من قبل وهي محبوبة من جميع من حولها.