السفير محمود كارم: حملة السيسي تبدأ تلقي توكيلات الترشيح بمكاتبها في المحافظات

أعلن السفير الدكتور محمود كارم، المنسق العام للحملة الانتخابية للمشير عبد الفتاح السيسي، عن البدء في تلقى نماذج التأييد للترشح (توكيلات الترشيح) وذلك بالمكاتب الادارية للحملة بكافة محافظات الجمهورية.

> واضاف السفير كارم في أول بيان للحملة اليوم الاثنين أنه بالنسبة للأحزاب والحركات الداعمة فتسلم التوكيلات في مقر الحملة الرئيسي بالقاهرة .

وأهاب السفير كارم بجموع المواطنين المؤيدين للمشير السيسي بتسليم توكيلات الترشيح لانتخابات الرئاسة للمكاتب الادارية الخاصة بالحملة، موضحا أن الحملة خصصت الرقم المختصر (16973) و الموقع الرسمي www.sisi2014.net للرد على استفسارات المواطنين فيما يتعلق بالحملة وأنشطتها أو أي تحديث عن بيانات المكاتب الادارية.

وقال البيان “تنوه الحملة إلى توخى الدقة والحذر من السادة المواطنين المؤيدين للمرشح من استغلال البعض أسم الحملة في جمع تبرعات بأشكال غير مشروعة، كما تحذر الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسي أي شخص أو جهة من استغلال اسمها او اسم المرشح لجمع أية تبرعات من أي نوع وأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة ذلك”.

وأشار البيان إلى أن الصفحات الرسمية لحملة المشير السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي هي

https://www.facebook.com/AlSisiofficial

https://twitter.com/Alsisi_Official