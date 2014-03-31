هريدى : سأتنازل عن قضية جلال إبراهيم حباً فى الزمالك

أكد عمر هريدى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق والذى خسر فى انتخابات الزمالك الأخيرة أنه سيتنازل عن القضية التى رفعها قبل الانتخابات ضد المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس الزمالك الحالى والتى طالب فيها باستبعاده من الانتخابات الأخيرة إلا أن القضاء أجل القضية وحولها إلى لجنة المفوضين لتعطى رأيها فى القضية ، لكن بعد دعوة مرتضى منصور له لحضور مباراة الزمالك أمام بطل زامبيا ،انتهت الازمة بين الطرفين.

وقال هريدى فى تصريحات خاصة لوكالة “ona” :”إنه اتخذ قراراً بعدم السير فى القضية من جديد تماشياً مع الروح الطيبة الجديدة فى نادى الزمالك ،وقام بشراء “تورتة” للاحتفال بفوز المجلس الحالى فى الانتخابات واحتفلوا معاً خلال شوطى المباراة داخل إستاد الدفاع الجوى فى حضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ود.كمال درويش رئيس النادى السابق وسط جو من الحب والمرح واكتملت بفوز الزمالك بخماسية نظيفة وتأهله لدورى المجموعات الأفريقى.