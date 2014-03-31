أخبار عاجلة

السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

157 توكيل لـ “لسيسي” ولاعزاء لصباحي بجنوب سيناء

Google+ Print
157 توكيل لـ “لسيسي” ولاعزاء لصباحي بجنوب سيناء 157 توكيل لـ “لسيسي” ولاعزاء لصباحي بجنوب سيناء

 

شهدت مكاتب الشهر العقاري  بجنوب سيناء اليوم الاثنين  اقبالا جماهيريا ضعيفا من مواطني سيناء لتحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة  المحتملين عبد الفتاح  السيسي وحمدين صباحى.

و قام 106 مواطن  بمكتب الشهر العقاري بطور سيناء بتحرير توكيلات للمشير السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية

وشهد مكتب الشهر العقاري برأس سدر تحرير 51 توكيلا فقط  للمشير السيسي

 بينما لم يستطيع مواطني شرم الشيخ من تحرير توكيلات بسبب عجز الموظفين بمكتب شرم الشيخ

وقال محمد التهامي امين تنظيم الحملة الرسمية للمشير السيسي ان  مكتب شرم الشيخ لم  يقم بتحرير توكيلات لعدم وجود موظفين    يقومون بتحرير التوكيلات وتم مخاطبة  رئيس  مأمورية الشهر العقاري بجنوب سيناء لتوفير موظفين  غدا لعمل توكيلات  بالمنتجع السياحي الذى يضم الاف العاملين بالسياحة المؤيدين للمشير السيسي  بينما استنكر خالد اشرف مسئول ملف ا لجامعة بحملة مستقبل وطن انقطاع التيار الكهربائي بمكتب الشهر العقاري براس سدر ما تسبب في عدم  تحرير توكيلات  بأعداد كبيرة للمشير السيسي .

 وقال ان الحملة ستستمر غدًا في حشد المواطنين لعمل توكيلات للمشير السيسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور

الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه

الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه

السيسي يعقد جلسة مباحثات مع العاهل الأردني في واشنطن

السيسي يعقد جلسة مباحثات مع العاهل الأردني في واشنطن

أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم