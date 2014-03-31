157 توكيل لـ “لسيسي” ولاعزاء لصباحي بجنوب سيناء

شهدت مكاتب الشهر العقاري بجنوب سيناء اليوم الاثنين اقبالا جماهيريا ضعيفا من مواطني سيناء لتحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة المحتملين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحى.

و قام 106 مواطن بمكتب الشهر العقاري بطور سيناء بتحرير توكيلات للمشير السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية

وشهد مكتب الشهر العقاري برأس سدر تحرير 51 توكيلا فقط للمشير السيسي

بينما لم يستطيع مواطني شرم الشيخ من تحرير توكيلات بسبب عجز الموظفين بمكتب شرم الشيخ

وقال محمد التهامي امين تنظيم الحملة الرسمية للمشير السيسي ان مكتب شرم الشيخ لم يقم بتحرير توكيلات لعدم وجود موظفين يقومون بتحرير التوكيلات وتم مخاطبة رئيس مأمورية الشهر العقاري بجنوب سيناء لتوفير موظفين غدا لعمل توكيلات بالمنتجع السياحي الذى يضم الاف العاملين بالسياحة المؤيدين للمشير السيسي بينما استنكر خالد اشرف مسئول ملف ا لجامعة بحملة مستقبل وطن انقطاع التيار الكهربائي بمكتب الشهر العقاري براس سدر ما تسبب في عدم تحرير توكيلات بأعداد كبيرة للمشير السيسي .

وقال ان الحملة ستستمر غدًا في حشد المواطنين لعمل توكيلات للمشير السيسي.