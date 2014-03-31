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إضراب طالبات أزهر “أسيوط” عن الطعام

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إضراب طالبات أزهر “أسيوط” عن الطعام إضراب طالبات أزهر “أسيوط” عن الطعام

 

صورة أرشيفية

نظمت طالبات المدينة الجامعية بازهر أسيوط اضرابا عن الطعام بسبب عدم صرف كوبانات التغذية الخاصة بهم من خزينة المدينة، الذين لم يقومون بدفع المصروفات، وقمن لتنظيم وقفة إحتجاجية.

 الامر الذى استغله طالبات جماعة الاخوان، داخل المدينة وحولنها إلى وقفة سياسية .

ورفعن طالبات الاخوان لافتات تطالب بعودة بعض الطلاب، والطالبات المفصولين من المدينة الجامعية، ورددن هتافات مطالبة بالافراج عن الطلاب المقبوض عليهم على ذمة قضايا التظاهر والشغب والعنف “البونات مش صارفين حتى يعود المفصولين”، ” شمال يمين رجعولنا المفصولين”، “الحرية لطلاب الازهر “،” مضربين لأجل رجوع المفصولين”، “إضراب إضراب حتى عودة المفصولات”.

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