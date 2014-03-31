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التونسي أيمن عبد النور يلعب مباراته الأولى مع موناكو الفرنسي

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التونسي أيمن عبد النور يلعب مباراته الأولى مع موناكو الفرنسي التونسي أيمن عبد النور يلعب مباراته الأولى مع موناكو الفرنسي

أيمن عبدالنور

شارك الدولي التونسي ايمن عبد النور نهاية الاسبوع لاول مرة مع فريقه موناكو الفرنسى أمام ايفيان في منافسات الليج 1 وذلك بالرغم من حضور المدافع ايريك ابيدال الذي كان من المزمع إشراكه أساسيا .

مدرب موناكو كلاوديو رانيري فضل عبد النور خلال هذه المباراة بالرغم انه لم يلعب اي دقيقة منذ قدومه لفريق الامارة الفرنسية .. ودافع المدرب عن قراره قائلا ” اريد ان اراه ،ايريك ابيدال لعب يوم الخميس في كأس فرنسا امام لونس ، وسيكون هناك تناوب بين اللاعبين في المشاركة ” .

وجاء هذا التصريح كاحافز مشجع للدولي التونسي بانه قد يكون من ركائز الفريق في الفترة القادمة اذا استطاع ان يثبت امكانياته .

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