التونسي أيمن عبد النور يلعب مباراته الأولى مع موناكو الفرنسي

شارك الدولي التونسي ايمن عبد النور نهاية الاسبوع لاول مرة مع فريقه موناكو الفرنسى أمام ايفيان في منافسات الليج 1 وذلك بالرغم من حضور المدافع ايريك ابيدال الذي كان من المزمع إشراكه أساسيا .

مدرب موناكو كلاوديو رانيري فضل عبد النور خلال هذه المباراة بالرغم انه لم يلعب اي دقيقة منذ قدومه لفريق الامارة الفرنسية .. ودافع المدرب عن قراره قائلا ” اريد ان اراه ،ايريك ابيدال لعب يوم الخميس في كأس فرنسا امام لونس ، وسيكون هناك تناوب بين اللاعبين في المشاركة ” .

وجاء هذا التصريح كاحافز مشجع للدولي التونسي بانه قد يكون من ركائز الفريق في الفترة القادمة اذا استطاع ان يثبت امكانياته .