لأول مرة فى تاريخ البطولة خمسة فرق من شمال افريقيا فى دور الثمانية لدوري الأبطال

تقام قرعة دور المجموعات لدورى الابطال الافريقى وتشهد هذه النسخة مشاركة خمسة فرق من دول الشمال الأفريقى فى هذا الدور للمرة الا ولى منذ انطلاق البطولة.

و تضم الفرق المتأهلة ممثّلي كرة القدم التونسيّة (النادي الصفاقسي و الترجي الرياضي)، وممثّل كرة القدم الليبيّة (أهلي بنغازي)، ممثّل كرة القدم الجزائريّة (وفاق سطيف) وممثّل كرة القدم المصريّة (الزمالك).

> وفي انتظار عمليّة القرعة المقرّرة ليوم 29 ابريل، يرشّح العديد من الملاحظين فرق شمال إفريقيا لمواصلة السيطرة على المسابقة رغم تواجد ممثّلي كرة القدم الكونغوليّة قويّ مازمبي و فيتا كلوب و ممثّل كرة القدم السودانيّة، الهلال.

جدير بالذكر أنّ النسخ الثلاثة الأخيرة من رابطة الأبطال الإفريقيّة أورنج فازت بها فرق من شمال إفريقيا و بالتحديد الترجي الرياضي التونسي (2011) والأهلي المصري (2012 و 2013).