أخبار عاجلة

السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

حملة صباحى: رصدنا تجاوزات لصالح السيسي في مكاتب الشهر العقاري بالأقصر

Google+ Print
حملة صباحى: رصدنا تجاوزات لصالح السيسي في مكاتب الشهر العقاري بالأقصر حملة صباحى: رصدنا تجاوزات لصالح السيسي في مكاتب الشهر العقاري بالأقصر

قال أحمد جبريل سكرتير عام حملة حمدين صباحي المرشح الرئاسي المحتمل بمحافظة الأقصر أن الحملة رصدت بعض التجاوزات داخل مكاتب الشهر العقاري بالمحافظة خلال اليوم الأول لتحرير التوكيلات الرئاسية .
> وأوضح جبريل ” تلاحظ لنا وجود بعض أعضاء حملة ” مستقبل وطن ” الداعمة للمشير داخل شبابيك توثيق الشهر العقاري بالمخالفة لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات” .
> تابع هذا فضلا عن وجود موظفين داخل مكاتب الشهر العقاري منتمين لبعض حملات دعم السيسي وهو ما يسئ لنزاهة الإجراءات التي تتم داخل تلك المكاتب .
> وطالب جبريل موظفي مكاتب الشهر العقاري بالحيادية والالتزام بالمعايير التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات .
> واكد جبريل علي أن الحملة تلقت عددا معقولا من التوكيلات الرئاسية لصالح حمدين صباحي مشيرا الي أنها قد تصل الي 40 % من إجمالي التوكيلات التي تم تحريرها في محافظة الأقصر .
> من جهة أخري أشاد جبريل بالجهد الذي بذلته قوات الشرطة المكلفة بتأمين مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الأقصر خلال اليوم الأول لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة لافتا الي قيامها بمصادرة عدد من اللافتات المؤيدة لسيسي والتي كانت منتشرة أمام مكاتب الشهر العقاري بالمخالفة للقانون .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور

الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه

الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه

السيسي يعقد جلسة مباحثات مع العاهل الأردني في واشنطن

السيسي يعقد جلسة مباحثات مع العاهل الأردني في واشنطن

أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم