حملة صباحى: رصدنا تجاوزات لصالح السيسي في مكاتب الشهر العقاري بالأقصر

قال أحمد جبريل سكرتير عام حملة حمدين صباحي المرشح الرئاسي المحتمل بمحافظة الأقصر أن الحملة رصدت بعض التجاوزات داخل مكاتب الشهر العقاري بالمحافظة خلال اليوم الأول لتحرير التوكيلات الرئاسية .

> وأوضح جبريل ” تلاحظ لنا وجود بعض أعضاء حملة ” مستقبل وطن ” الداعمة للمشير السيسي داخل شبابيك توثيق الشهر العقاري بالمخالفة لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات” .

> تابع هذا فضلا عن وجود موظفين داخل مكاتب الشهر العقاري منتمين لبعض حملات دعم السيسي وهو ما يسئ لنزاهة الإجراءات التي تتم داخل تلك المكاتب .

> وطالب جبريل موظفي مكاتب الشهر العقاري بالحيادية والالتزام بالمعايير التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات .

> واكد جبريل علي أن الحملة تلقت عددا معقولا من التوكيلات الرئاسية لصالح حمدين صباحي مشيرا الي أنها قد تصل الي 40 % من إجمالي التوكيلات التي تم تحريرها في محافظة الأقصر .

> من جهة أخري أشاد جبريل بالجهد الذي بذلته قوات الشرطة المكلفة بتأمين مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الأقصر خلال اليوم الأول لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة لافتا الي قيامها بمصادرة عدد من اللافتات المؤيدة لسيسي والتي كانت منتشرة أمام مكاتب الشهر العقاري بالمخالفة للقانون .