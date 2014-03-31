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غدا .. خمس مباريات بالأسبوع الـ 15 بالدوري المصري

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غدا .. خمس مباريات بالأسبوع الـ 15 بالدوري المصري غدا .. خمس مباريات بالأسبوع الـ 15 بالدوري المصري

ارشيفية

تنطلق ،غدا الثلاثاء، منافسات الجولة الخامسة عشر للدورى الممتاز لكرة القدم بخمس مباريات بالمجموعتين الأولى والثانية، حيث يلتقى فى المجموعة الاولى كل من الداخلية مع المقاصة بأستاد الدفاع الجوى، والرجاء مع غزل المحلة بأستاد حرس الحدود ، والانتاج الحربى مع الإتحاد السكندرى باستاد السلام .

ويلتقى فى المجموعة الثانية، القناة مع المنيا بأستاد الإسماعيلية، وتليفونات بنى سويف مع حرس الحدود بأستاد الترسانة .

وعلى جانب أخر، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين إقامة مباراة بتروجت ووادى دجلة فى الأسبوع الخامس عشر السبت المقبلأ بدلاً الخميس على ان تقام مباراة وادى دجلة والزمالك المؤجلة من الأسبوع العاشر، الاربعاء 9 ابريل بدلا من الأثنين 7 ابريل.

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