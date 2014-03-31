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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان قضايا الوطن والمواطنين

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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان قضايا الوطن والمواطنين محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان قضايا الوطن والمواطنين

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اخاه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في المعمورة بأبوظبي اليوم .


>  وجرى خلال اللقاء تبادل الاحاديث الأخوية حول عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتوجيهاته بتسخير كافة الإمكانيات من اجل رفعة شان دولة الإمارات العربية المتحدة وازدهارها وعزة مواطنيها.


>  حضر اللقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية  وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي.

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