الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا أحيانا وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة أحيانا على أقصى الشمال والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام مثيرة للغبار ولبعض الأتربة خاصة على المناطق الغربية وتميل درجات الحرارة للإنخفاض خاصة غربا وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية ويحتمل تشكل ضباب إلى ضباب خفيف خاصة على الداخل .



> الرياح .. جنوبية غربية - شمالية غربية " 20 - 40 كم "ساعة بوجه عام تصل أحيانا 50 كم/ساعة فوق البحر والمناطق المكشوفة خلال النهار .



> والبحر .. مضطرب والموج بارتفاع قدمين إلى ار بعة أقدام قرب الساحل ومن أربعة الى ستة وسبعة أقدام بالعمق.



> ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الثانية و 21 دقيقة ظهرا وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الثامنة ودقيقة صباحا وفي تمام الساعة الثامنة وتسع دقائق مساء.



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 35 22 85 30 .

> دبي 34 20 85 25 .

> الشارقة 34 20 90 25.

> عجمان 33 19 95 30 .

> أم القيوين 33 20 95 30 .

> رأس الخيمة 35 21 85 35 .

> الفجيرة 30 21 70 35 .

> العين 34 19 85 25 .

> ليوا 35 20 80 30 .

> الرويس 33 21 80 30 .

> السلع 34 21 75 25.

> دلما 32 20 85 45 .

> طنب الكبرى 32 19 85 45 .

> طنب الصغرى 32 19 85 45 .

> أبوموسى 33 21 80 35.