تمرد تتهم حملة ” صباحي ” بالتزوير ومنع مواطنين من تحرير توكيلات للسيسي

اتهمت حركة تمرد جبهة “محمود بدر” أعضاء حملة حمدين صباحي لدعمه رئيسًا للجمهورية بالسويس بإتنحال صفة أعضاء بالحركة لمنع المواطنين من تسجيل توكيلات للمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق .

وذكر ت الحركة خلال بيانها الصادر منذ قليل أن أعضاء الحملة قاموا بامور لإثارة الشكوك لدى المواطنين الراغبين في عمل توكيلات للمشير عبد الفتاح السيسي.

واضافت الحركة أن أعضاء حملة صباحي أبرزوا ” كارنية ” مزور يفيد بأنهم أعضاء بحركة تمرد، لإقناع المواطنين بعدم تسليم التوكيلات ترشح السيسي لمندوبي ”تمرد” المسئولين عن جمع تلك التوكيلات من أمام مكتب الشهر العقاري بالسويس بالإضافة لمحاولة أعضاء حملة “صباحي” الإستيلاء علي توكيلات السيسي.