“المركزي المصري”:2 مليار دولار فائض بميزان المدفوعات

أعلن البنك المركزي عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات خلال 2013/2014 بلغ 2 مليار دولار مقابل عجز قدره 5ر551 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأوضح المركزي فى بيان له تراجع حساب المعاملات الجارية ليقتصر على 8ر755 مليون دولار مقابل عجز 9ر4 مليار دولار وتحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 3 مليارات دولار مقابل 4ر6 مليار دولار.

وأرجع انخفاض العجز فى حساب المعاملات الجارية نتيجة ارتفاع صافى التحويلات بدون مقابل خلال فترة العرض ليصل الى نحو 5ر14 مليار دولار مقابل 8ر9 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من السنة المالية السابقة نتيجة اساسية لارتفاع صافى التحويلات الرسمية(النقدية والسلعية) لتصل الى نحو 6 مليارات دولار مقابل 4ر629 مليون دولار.

واضاف ان عجز الميزان التجاري شهد تحسنا بمعدل 8ر16 فى المائة ليبلغ نحو 4ر15 مليار دولار مقابل نحو 5ر18 مليار دولار كمحصلة لتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 4ر7 فى المائة لتبلغ نحو 28 مليار دولار مقابل نحو 2ر30 مليار دولار ولزيادة حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 5ر7 فى المائة لتسجيل نحو 6ر12 مليار دولار مقابل نحو 7ر11 مليار دولار.

وأشار الى ان فائض الميزان الخدمي اقتصر على 6ر172 مليون دولار مقابل نحو 9ر3 مليار دولار نتيجة لتراجع الايرادات السياحية بمعدل 4ر66 فى المائة لتسجل نحو 9ر1 مليار دولار مقابل نحو 6ر5 مليار دولار لانخفاض عدد الليالي السياحية بمعدل 62 فى المائة لتصل الى 4ر29 مليون ليلة (مقابل 3ر77 مليون ليلة) وانخفاض تراجع متوسط انفاق السائح فى الليلة.

وأضاف ان المعاملات الراسمالية والمالية خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2013/2014 عن تحقيق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 3 مليارات دولار مقابل 4ر6 مليار دولار نتيجة لتراجع التزامات البنك المركزي المصري تجاه العالم الخارجي لتقتصر على صافى تدفق للداخل بلغ نحو 9ر1 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار خلال فترة المقارنة لقيام البنك المركزي برد ودائع بعض الدول العربية لديه.

واشار الى تحول الاستثمارات بحفظة الأوراق المالية فى مصر لتحقق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2ر1 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 2ر260 مليون دولار خلال فترة المقارنة وذلك لاصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة مليار دولار.

ونوه المركزي الى ارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر بمصر ليصل الى نحو 8ر2 مليار دولار مقابل 5ر2 مليار دولار نتيجة لارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات او زيادة روؤس اموالها ليحقق 053ر1 ملياردولار مقابل 6ر979 مليون دولار خلال فترة المقارنة وارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات فى قطاع البترول ليحقق نحو 7ر1 مليار دولار مقابل 5ر1 مليار دولار.