أحمد سمير فرج: أملي القيد في الزمالك بدل ' مهمة قومية '

أبدى أحمد سمير فرج ظهير ايسر الزمالك أمنيته في القيد في صفوف الفريق الأبيض بدلا من أحمد حسن مدير المنتخب المصري.

وكان فرج قد تعاقد مع الزمالك بعدما فسخ تعاقده مع ليرس البلجيكي في يناير الماضي ولكنه لم يقيد في صفوف الفريق حتى الآن بسبب إغلاق باب القيد.

وقال فرج لـFilGoal.com "الأزمة ليست بسبب عدم وصول بطاقتي الدولية، الأزمة أن باب القيد في مصر أغلق ولا يجوز قيد لاعب جديد".

وتابع "أملي أن يتم قيدي كاستبدال مع أحمد حسن الذي أعلن اعتزاله للقيام بمهمة قومية هي إدارة منتخب مصر".

ويحتاج الزمالك إلى قيد فرج قبل مواجهة طلائع الجيش بسبب معاناته من أزمة على الجانب الأيسر بإيقاف محمد عبد الشافي.