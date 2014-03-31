وزارة العدل تخصص أرقام هواتف لتلقي الشكاوي الخاصة بإقرارات تأييد مرشحي الرئاسة

خصصت وزارة العدل أرقام هواتف لتلقى الشكاوى الخاصة بإقرارات تأييد مرشحى الرئاسة والتى بدأت منذ صباح اليوم على مستوى محافظات الجمهورية.

صرح بذلك المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق , وقال إن مقار الشهر العقارى استقبلت منذ صباح اليوم العديد المواطنين الراغبين فى عمل أقرارات التأييد لمرشحى الرئاسة.

> وأضاف – فى بيان له اليوم – إن الإقرارات متاحة فى الأندية والجهات الحكومية والمقار المعتادة بدون رسوم بشرط حمل أصل بطاقة الرقم القومى حتى ولو كانت غير سارية ومن خلال جهاز القارىء الآلي وفى حال تعطله يتم تحرير الإقرارات يدويا.

وأوضح مروان انه تم تخصيص عدة أارقام هواتف للشكاوى الخاصة بالإقرارات ومنها مكتب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى 27961910 و 27953562 ، وعمومى الوزارة 27922263 داخلى 4496 و 4460 ، ومصلحة الشهر العقارى رئيس القطاع 25752096 ، و سكرتارية رئيس القطاع 25751058 والأمين العام 27739428 ، والأمين العام المساعد 25741202.