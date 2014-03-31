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بالصور .. مجهولون يقتحمون منزل ويضرمون النيران فى ثلاث سيارات بالشرقية

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بالصور .. مجهولون يقتحمون منزل ويضرمون النيران فى ثلاث سيارات بالشرقية بالصور .. مجهولون يقتحمون منزل ويضرمون النيران فى ثلاث سيارات بالشرقية

المنزل الذى تم إقتحامه

استهدف مجهولون بالشرقية فجر اليوم منزل أسرة مسيحية بقرية النكارية التابعه لمركز الزقازيق بهدف اغتيالها واحداث فتنه طائفيه  .

وقاموا باقتحام منزل المهندس” صبرى عيسى حنا مكارى “مدير عام بشركة الكهرباء 65 سنة عن طريق تسلق سور حديقة المنزل حاملين الأسلحة الآليه وزجاجات المولوتوف وقاموا بإضرام النيران فى ثلاث سيارات تابعه للأسرة والموجودين بحديقة المنزل بهدف احداث دوى انفجار لإغتيال أفراد الأسرة أثناء خروجهم لمعرفه ما يجرى .

وأفادت تحريات المباحث التى اشرف عليها العميد رفعت خضر , مدير المباحث الجنائية ان الملثمون صعدوا إلى الطابق الأولى علوى والذى يقطن فيه نجل صاحب المنزل والذى يعمل ضابط بالقوات المسلحة بهدف اغتياله هو وأفراد اسرته وقاموا بإطلاق وابل من النيران من اسلحتهم الآلية الا ان خطتهم بإءت بالفشل ،حيث فطنت لخطه الجماعه الإرهابية ولم يخرجوا من منزلهم كما أن اصوات الطلقات النارية وضوى الأنفجار التى حدثت من جراء انفجار السيارات جعلت أهالى القرية يتجمعون سريعاً امام منزل الأسرة المسيحية فإضطر اعضاء الجماعة الإرهابية الفرار .

أكد الأهالى أن وراء هذا الحادث الإرهابى هم اعضاء جماعة الأخوان الإرهابية بالقرية بهدف احداث فتنه طائفيه بينهم بعد فشل الجماعة فى إرهاب وتخويف الشعب المصرى من خلال الاغتيالات والعمليات الإرهابية التى قاموا بها خلال الفترة الماضية .

وتجمهر الأهالى امام المنزل محاولين اطفاءه الى ان وصلت قوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخمادة بعد أن التهمت النيران  3 سيارات بالمنزل بالاضافه حريق بواجهه المنزل المكون من ثلاث طوابق .

وعلى الفور انتقل فريق من النيابة لمعاينه المنزل لمعرفه ملابسات الواقعه .

 

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