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مدرب أهلي دبي يقاطع المؤتمرات الصحفية

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مدرب أهلي دبي يقاطع المؤتمرات الصحفية مدرب أهلي دبي يقاطع المؤتمرات الصحفية

قرر الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني لأهلي دبي مقاطعة المؤتمرات الصحفية في دوري الخليج العربي.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن كوزمين اتخذ هذا القرار تجنبا للمشاكل التي واجهها في الفترة السابقة بسبب تصريحاته في المؤتمرات الصحفية.

ويتولى نيكولا كاتلين المدرب المساعد مهمة حضور المؤتمرات الصحفية قبل وبعد المباريات.

وكان لجنة التحكيم بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم قررت إيقاف كوزمين ستة أشهر بسبب تصريحات سابقة.

إلا أن المحكمة الرياضية الدولية قررت رفع الإيقاف عنه، حتى النظر في قضيته مع العين ناديه السابق يوم 27 مايو المقبل.

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