جيان: تراكتور قوي على ملعبه.. والعين عليه التركيز

أشاد الغاني أسامواه جيان مهاجم العين بمنافسه تراكتور سازي تبريز الإيراني في دوري أبطال آسيا.

ويلعب العين مع تبريز في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة.

وقال جيان للموقع الرسمي للعين: "تراكتور سيعمل على تعويض نتيجة مباراة الذهاب، خاصة أنه يلعب على ملعبه وبين جماهيره، ودائماً ما يظهر بمستوى كبير خلال مبارياته في البطولة على ملعبه".

وأضاف: "تراكتور لم يكن سيئاً عندما خاض مباراة الذهاب أمامنا، ويتوجب علينا التركيز طيلة فترة المباراة حتى نتجاوز كل الظروف المحتملة في المواجهة بإيران حتى نعود بفوز مهم".

ويتصدر العين المجموعة برصيد ست نقاط بفارق نقطتين عن لخويا القطري الذي يتفوق على تبريز بفارق الأهداف.

وكان العين قد فاز على تبريز نفسه في الإمارات في الجولة الثالثة 3-1.