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إدارة النصر ترد على تهديدات الهلال

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إدارة النصر ترد على تهديدات الهلال إدارة النصر ترد على تهديدات الهلال

رد مجلس إدارة النصر على تهديدات نائب رئيس نادي الهلال محمد الحميداني بشكوى الأمير فيصل بن تركي رئيس العالمي بسبب تصريحات مسيئة من خلال بيان رسمي.

وكان الحميداني قد هدد بشكوى رئيس النصر متهما بالإساءة للهلال والتشكيك في فوز الفريق بمباراته أمام النهضة بـ 6 أهداف دون رد ووصفه ذلك بـ"الفيلم الهندي".

وأصدرت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بنادي النصر بيانا أكدت فيه أن بن تركي لم يذكر نادي الهلال بالاسم.

وقال البيان أن الحميداني بشكواه ينطبق عليه المثل القائل "كاد المريب أن يقول خذوني"، وأن الأفلام الهندية التي تحدث عنها معروفة وموثقة منذ سنين.

وانتهى البيان بمطالبة الحميداني تهنئة نادي النصر والاهتمام بفريقه وجماهيره التي تنتظر منه العمل لا القيل والقال.

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