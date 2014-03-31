أنشيلوتي: حلم ريال مدريد الآن هو لقب دوري الأبطال العاشر

إفي - أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أن "حلم ريال مدريد الآن هو الفوز بدوري أبطال أوروبا"، رغم تشديده على أن فريقه لم يرفع الراية البيضاء بعد في المنافسة على دوري الليجا، البطولة التي تقهقر فيها إلى المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو المتصدر.

وقال المدرب في مقابلة مع برنامج (راديوأنكيو سبورت) بمحطة (راي) الإيطالية اليوم الاثنين "حلم ريال مدريد الآن هو الفوز بدوري الأبطال، لكننا لن نستسلم في الكفاح من أجل الدوري، حتى ولو كنا في المركز الثالث".

وعلق المدرب على وضع فريقه، حيث قال عنه إنه "كان لوقت طويل في المقدمة، لا يخسر، والآن بهزيمتين متتاليتين تراجع بعض الشيء"، لكنه "سيواصل الكفاح في نهاية مشوقة للبطولة".

واعتبر أنشيلوتي أن ريال مدريد هو الفريق "الأكثر تكاملا" الذي قام بتدريبه، وذكر بأنه "فضلا عن امتلاكه لنجوم أمثال كريستيانو رونالدو، فإن لديه أيضا شبابا واعدين ولاعبين يتمتعون بالخبرة".

وقال "هذا الموسم لم يأت فقط جاريث بيل، بل أيضا لاعبون من الفريق الثاني، يمثلون احتياطيا هائلا".

كما أثنى أنشيلوتي على رديفي ريال مدريد وبرشلونة، اللذين يلعبان في دوري الدرجة الثانية، لأنهما "حقل تجارب رائع" لنجوم المستقبل.

وامتدح المدرب أيضا مكانة كرة القدم في البلاد، حيث تمر "بلحظة خاصة"، قال إن الجميع يفهمون خلالها أن هناك حاجة إلى "الاستثمار في البنى التحتية والعودة إلى التقريب بين الجماهير واللعبة".

وأكد أنشيلوتي أنه فضلا عن ثلاثي الصدارة (أتلتيكو وبرشلونة وريال مدريد) هناك فرق أخرى "منافسة بقوة" في إسبانيا مثل أثلتيك بلباو، وريال سوسييداد.