دييجو كوستا: علينا أن نكون في القمة لنفوز على برشلونة

إفي - أعرب دييجو كوستا هداف أتلتيكو مدريد عن اعتقاده بأن وصفة الفوز على برشلونة بملعبه غدا الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، تتمثل في تقديم فريقه لأفضل أداء له.

وقال المهاجم الإسباني من أصل برازيلي في تصريحات لموقع ناديه اليوم الاثنين إن "برشلونة هو برشلونة، إنه فريق منذ وقت طويل ومنذ أعوام كثيرة يثبت أنه بين الأفضل في العالم".

وأوضح كوستا "نعرف أنه من أجل الفوز، علينا أن نكون في القمة، ضاغطين جدا ومترابطين للغاية، لأنهم من أقل هفوة قادرون على صنع فرصة للتهديف"، معتبرا أن أتلتيكو "يمر بأوج تألقه"، فإلى جانب تصدره للدوري الإسباني يملك فرصة "لتحقيق إنجاز كبير هذا العام".

وأكد أن مواجهة برشلونة ستكون "صعبة للغاية"، لكن أيضا "الفريق هنا لديه رغبة كبيرة في خوض هذا المباراة".

وشدد الهداف مجددا على أن نقطة قوة (الروخيبلانكوس) لابد وأن تكون اللعب كوحدة واحدة: "بلغنا المكانة التي نحن فيها بفضل الفريق الذي نحن عليه، لأننا نركض معا، ويقدم كل واحد منا أفضل ما لديه، وفي مباراة كهذه علينا أن نظهر كفريق بصورة أكبر، ونلعب متجاورين. اللعب كفريق يتيح لنا فرصا أكبر".

وعلى المستوى الشخصي اعتبر نفسه "في حالة جيدة" لأن زملاءه باتوا يفهمونه على نحو أفضل، لكنه أشاد أيضا بعمل الفريق الذي يضم لاعبين قادرين على صنع الفارق، نظرا "لمهاراتهم الكبيرة"، ضاربا أمثلة على ذلك بالرباعي كوكي والتركي أردا توران والبرازيلي دييجو ريباس والمخضرم ديفيد بيا.