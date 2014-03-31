21 لاعبا في قائمة برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد

إفي - استدعى الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو المدير الفني لبرشلونة، اليوم الاثنين 21 لاعبا في قائمة البرسا خلال مباراته غدا أمام أتلتيكو مدريد، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وشملت القائمة القائد كارليس بويول رغم أنه لم يحصل على إذن من الفريق الطبي للبرسا باللعب، بينما عاد للقائمة أليكس سونج بعد تعافيه من إصابة في الساق اليسرى.

وغاب عن القائمة من يعانون من الإصابة على رأسهم الحارس فيكتور فالديس الذي خضع اليوم لعملية جراحية في ألمانيا لعلاج قطع من الرباط الصليبي سيبعده عن الملاعب لمدة سبعة أشهر، حسبما أعلن البرسا.

كما غاب عن القائمة للإصابة أيضا إيساك كوينكا وجوناثان دوس سانتوس.

وتضم قائمة البرسا للقاء الغد: خوسيه مانويل بينتو، ومارتين مونتويا، وأوير أولازابال،

وجيرارد بيكيه، وسيسك فابريجاس، وكارليس بويول، وتشافي هرناديز، وبدرو رودريجز، وأندريس إنييستا، وأليكسيس سانشيز، وليونيل ميسي، ونيمار، وخابيير ماسكيرانو، ومارك بارترا، وكريستيان تيو، وسيرجيو روبرتو، وسونج، وإبراهيم أفيلاي، وجوردي ألبا، وادريانو، وداني ألفيش.