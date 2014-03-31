ألفيش: لو فاز برشلونة يقولون بالحكام.. ولو خسر يقولون انتهينا

سخر دانيل ألفيش ظهير برشلونة من الاتهامات التي تطول لاعبي الفريق الكتالوني عقب كل فوز أو خسارة يتعرض لها.

وتعرض برشلونة لاتهامات بمجاملة الحكام له عقب الفوز على ريال مدريد 4-3، ومن بعده إسبانيول 1-0 في الليجا.

وقال ألفيش للصحفيين: "اتهامات مجاملة التحكيم دافع لنا، فهذا معتاد عقب انتصاراتنا وأصبح ذلك جزء من حياتنا".

واستدرك مضيفا "فلو فزنا يقولون أن ذلك بسبب الحكام، ولو خسرنا يقولون أننا انتهينا.. ولكن هذا لا يؤثر علينا".

وأوضح متما "عقب الكلاسيكو، ناقشت الصحافة ركلتي الجزاء التي حصلنا عليهما ولم يتحدث أحد عن ركلة جزاء ريال مدريد، رغم أنها الوحيدة غير الصحيحة".