الحزن يخيم علي قرية “فيليب” بالفيوم بعد مصرع أحد أبنائها بليبيا

خيم الحزن على أهالي عزبة “فيليب” بقرية بحر أبو المير بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، بعد تلقيهم صباح اليوم الإثنين نبأ عن مقتل شاب مصري من أبناء القرية في ليبيا في ظروف غامضة.

وكان الأهالي بعزبة “فيليب” بقرية بحر أبو المير بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، قد تلقوا صباح اليوم الإثنين نبأ بمقتل الشاب “أحمد جلال عطية عبدالحميد”، 28 سنة، من أبناء العزبة العاملين في طرابلس بليبيا حسب معلومات الأهالي بعد أن اتصل شقيقه العامل معه هناك بأقاربه في العزبة لإبلاغهم بالواقعة.

ويتداول الأهالي روايتين مختلفتين لمقتل الشاب في ليبيا، الأولى أنه كان يعمل في طرابلس لدى أحد الليبيين، ووقع بينهما خلاف على الأجرة، فأطلق صاحب العمل عليه عيار ناري، ونقله وهو مصاباً إلى إحدى المستشفيات وهرب، فيما تتحدث الرواية الأخرى عن أنه كان متواجداً أثناء مشاجرة وقعت بين ليبيين، وتلقى عياراً ناريا فسقط قتيلاً.

وقال أحد أبناء العزبة :”إن القتيل له ثلاثة أشقاء أحدهم أنهى الخدمة العسكرية ويعمل بالقاهرة، والآخر يعمل معه في ليبيا”"، مضيفاً أن القتيل متزوج ولديه طفل عمره عدة أشهر، ولم يراه منذ ولادته.