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بالصور .. محافظ المنيا يلتقي بأسرة ضحية العنف بليبيا

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محافظ المنيا يزور أهل ضحية العنف بليبيا

محافظ المنيا يزور أهل ضحية العنف بليبيا

 

قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا صرف إعانة مالية قدرها 5 آلاف جنية من صندوق الخدمات بالمحافظة لأسرة محمد شحاته حسن والذي لقي مصرعه داخل دولة ليبيا الأسبوع الماضي إضافة إلى صرف 5 آلاف جنية لأسرته من مديرية التضامن الاجتماعي.

وكلف المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا بربط معاش ضمانى لزوجة المتوفى وتدعى حنان معوض أحمد قدره 450 جنية شهرياً مع توفير مشروع ضماني لمساعدتهم فى توفير نفقاتهم إضافة إلى منحة مدرسية لكل طفل من أبنائه قدرها 40 جنية شهريا خلال الفترة من شهر أكتوبر وحتى مايو من كل عام .

 

محافظ المنيا يزور أهل ضحية العنف بليبيا

محافظ المنيا يزور أهل ضحية العنف بليبيا

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع أسرة المتوفى بحضور مصطفى عبد الله وكيل وزارة التضامن حيث قدم المحافظ التعازى لأسرته وأستمع لمطالبهم .

وكلف المحافظ رئيس جهاز شباب الخريجين بتوفير فرصة عمل لنجل المتوفى تعينه على نفاقات الأسرة كذلك تكليف التضامن الاجتماعي بإدراج الأسرة ضمن المستحقين لمعونة الشتاء.

كان محمد حسن شحاته أبن عزبة السلسة التابعة لقرية البهنسا بمركز بني مزارع قد لقي مصرعه داخل دولة ليبيا الأسبوع الماضي.

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