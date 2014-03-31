ضبط 7 طن فسيخ فاسد بالفيوم

تمكنت مباحث التموين، بالفيوم، بإشراف اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم وقيادة العميد محمد الشامي مدير إدارة البحث الجنائي والمقدم محمد إلهامي رئيس مباحث، من ضبط التموين 7 أطنان من الفسيخ والرنجة الفاسدة وذلك بالسيارة رقم 9347 د س ج قيادة السائق محمد . ع 35 سنة وتحمل 4.5 طن ، والسيارة رقم 5719 د ج أ قيادة عبد النبي . ح 40 سنة سائق تحمل 2.5 طن.

كما تم ضبط السيارة رقم 3412 ر س ب قيادة هيثم . م 45 سنه سائق محملة بكمية 7 طن من العسل الأسود منتهى الصلاحية منذ ستة أشهر ، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 340 صفيحة عسل قادمة من المنيا.

تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.