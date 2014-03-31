وزيرا السياحة والرياضة يعقدان مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة انطلاق بطولة العالم للخماسي

أكد السيد هشام زعزوع وزير السياحة، أن وزارة السياحة حريصة على دعم كافة البطولات والأحداث الرياضية الدولية التى تقام بمصر حيث أنها تعتبر أحد أهم العوامل التى تساعد فى استعادة الحركة السياحية إلى مصر لمعدلاتها الطبيعية ، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير السياحة ووزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بمناسبة انطلاق بطولة العالم للخماسى الحديث خلال الفترة من 1 إلى 7 أبريل الجارى والتى تتم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية وبدعم من وزارة السياحة.

واستهل “زعزوع”، كلمته بالإعراب عن سعادته لإقامة هذه البطولة الدولية الهامة على أرض مصر، مشيرا إلى أن آخر بطولة دولية رياضية أقيمت فى مصر كانت فى عام 2010 وهو عام الذروة بالنسبة للسياحة المصرية حيث حققت فيه 7,14 مليون سائح ودخل سياحى قدره 5,12 مليار دولار، معربا عن أمله أن يشهد عام 2014 أرقاما سياحية جيدة.

كما أضاف وزير السياحة أن هناك ارتباط وثيق بين السياحة والرياضة، مشيرا إلى البروتوكول الموقع بين وزارتى السياحة والرياضة والذى تم بهدف تحقيق الفائدة على المستويين السياحى والرياضى ، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة لديها أجندة ثرية جدا هذا العام ووزارة السياحة حريصة كل الحرص على المشاركة فى هذه الأجندة، موضحا ما أثبتته الإحصائيات أن أعلى نسبة مشاهدة تليفزيونية تكون للأحداث الرياضية وهو ما جعل وزارة السياحة حريصة على دعم كافة الأحداث الرياضية.

كما أشار “زعزوع”، إلى واحد من أهم الأحداث الرياضية القادمة التى ترعاها وزارة السياحية وهو بطولة التزحلق على الماء التى سوف تقام فى الغردقة فى مايو القادم، موضحا أن الوزارة تبذل جهودا للإبقاء على إقامة هذه البطولة باستمرار فى مصر نظرا لأهميتها فى جذب العديد من محبى هذه الرياضة.

ومن جانبه أوضح وزير الشباب والرياضة أن استضافة بطولة العالم للخماسى له أكثر من دلالة فهى إلى جانب كونها دعما لنمط السياحية الرياضية فى مصر والتأكيد على أمان المقصد المصرى فهى أيضا تأكيد على أن مصر لديها من الإمكانيات من منشآت رياضية ما يؤهلها لاستضافة هذه البطولات الدولية.

واستطرد وزير الشباب والرياضة موضحا أن الفترة من أبريل حتى يونيو سوف تشهد فيها مصر عدد من البطولات من بينها الجودو وألعاب قوى وغيرها.

كما أشاد وزير الشباب والرياضة بجهود وزير السياحة فى رعاية ودعم العديد من الأحداث سواء الرياضية أو الفنية أو الثقافية وذلك فى إطار إستراتيجية استعادة السياحة المصرية لمعدلاتها، وأهاب وزير الشباب والرياضة بالإعلام العمل على نقل هذه الصورة للرأى العام العالمى ليكون عاملا داعما فى استضافة مصر للأحداث الدولية.

كما أكد على أن مصر تعيش الآن مرحلة جديدة تشهد العديد من الأنشطة موضحا أن البعثة المصرية المشاركة فى أوليمبياد الشباب فى الصين واحدة من أكبر البعثات حيث يصل عدد اللاعبين إلى حوالى 68 لاعب، ومشيرا إلى انتخابات النوادى الرياضية التى تمت مؤخرا فى عدد النوادى المصرية مثل الأهلى والزمالك وسبوتنج والزهور والتى تمت جميعها فى نفس اليوم والذى وبالرغم من كونه يوم الجمعة إلا أن هذه الانتخابات مرت بهدوء وبشكل طبيعى

كما تحدث سامح جميع نائب رئيس الاتحاد الدولى للخماسى ورئيس الاتحاد الأفريقى للخماسى موضحا أنه تم بذل العديد من الجهود لإقامة هذه البطولة فى مصر وأن هذه البطولة سوف تكون أول الطريق مرة أخرى لإقامة بطولات أخرى مشابهة فى مصر إلى جانب جذب المزيد من السائحين إلى مصر

وفى سؤال عن حظر السفر إلى مصر الذى فرضته مرة أخرى ألمانيا وإمكانية أن تكون هذه البطولة داعما لرفع هذا الحظر، أجاب وزير السياحة أن ألمانيا قد فرضت حظر السفر إلى مصر بعد حادث طابا الأخير وقد شمل هذا الحظر المناطق السياحية فى جنوب سيناء وقد تبع ألمانيا حوالى 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبى (باستثناء انجلترا وروسيا)، وأكد ان هذه البطولة سيكون لها دور مؤثر فى العمل على إقناع الجانب الألمانى فى رفع الحظر وخاصة أنه يشارك بالبطولة لاعبين من ألمانيا، مشيرا إلى أنه قد تم دعوة وفد أمنى ألمانى وآخر أوروبى للوقوف على حقيقة الأوضاع وأن الإجراءات والتدابير الأمنية يتم اتخاذها على أعلى الدرجات وأنه فى حال وجود أية ملاحظات سيتم تلافيها.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة سوف تعمل على الاستفادة من كافة الأحداث الرياضية أو الفنية أو الثقافية لجذب مزيد من الحركة السياحية، موضحا أن هناك عدد من الفعاليات الفنية سوف تتم فى الموسم الصيفى القادم لجذب حركة سياحية أكبر خاصة من السوق العربية.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة الخماسى يشارك فيها هذا العام 27 دولة إلى جانب مصر وهذه الدول هى (المكسيك- النمسا- البرازيل- بلغاريا- كندا- الصين- كوتديفوار- كوبا- التشيك- فنلندا- فرنسا- ألمانيا- إيطاليا- اليابان-أمريكا- كازاخستان- كينيا- الأرجنتين- موريشيوس- بولندا- روسيا- أسبانيا- أوكرانيا- بوركينافاسو- السنغال- جواتيمالا- ليتوانيا) وتتضمن هذه البطولة ألعاب السباحة، سلاح سيف مبارزة، فروسية، رماية، ضاحية وسوف تقام هذه البطولة على أربعة ملاعب مختلفة بأكاديمية الشرطة.