منافسة شرسة بين مؤيدي مرشحي الرئاسة لتوثيق التوكيلات وسط هتافات بكفر الشيخ

ظهرت منافسة كبيرة بين أنصار مؤيدي مرشحي الرئاسة أمام الشهر العقاري بمدينة كفر الشيخ إذ احتشد أنصار ومؤيدي المشير عبدالفتاح السيسي أمام مقر الشهر العقاري ومرشح الثورة حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي ورفع كل منهما لافتات متعددة المؤيدة لمرشحه ،وكذلك صور المشير عبدالفتاح السيسي وصور حمدين صباحي.

وهتف أعضاء حملة مستقبل وطن ودعم القوات المسلحة وروح الشهيد من أنصار السيسي عدد من الهتفافات المتعددة المؤيدة للمشير كما هتف التيار الشعبي وأعضاء حزب الكرامة عدد من الهتافات المؤيدىة لصباحي في جو تفاعلي جذب أنظار المارة من مؤيدي المرشحين.