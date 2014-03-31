أخبار عاجلة

السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

منافسة شرسة بين مؤيدي مرشحي الرئاسة لتوثيق التوكيلات وسط هتافات بكفر الشيخ

Google+ Print
منافسة شرسة بين مؤيدي مرشحي الرئاسة لتوثيق التوكيلات وسط هتافات بكفر الشيخ منافسة شرسة بين مؤيدي مرشحي الرئاسة لتوثيق التوكيلات وسط هتافات بكفر الشيخ

ظهرت منافسة كبيرة بين أنصار مؤيدي مرشحي الرئاسة أمام الشهر العقاري بمدينة كفر الشيخ إذ احتشد أنصار ومؤيدي المشير عبدالفتاح أمام مقر الشهر العقاري ومرشح الثورة حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي ورفع كل منهما لافتات متعددة المؤيدة لمرشحه ،وكذلك صور المشير عبدالفتاح السيسي وصور حمدين صباحي.

وهتف أعضاء حملة مستقبل وطن ودعم القوات المسلحة وروح الشهيد من أنصار السيسي عدد من الهتفافات المتعددة المؤيدة للمشير كما هتف التيار الشعبي وأعضاء حزب الكرامة عدد من الهتافات المؤيدىة لصباحي في جو تفاعلي جذب أنظار المارة من مؤيدي المرشحين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور

الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه

الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه

السيسي يعقد جلسة مباحثات مع العاهل الأردني في واشنطن

السيسي يعقد جلسة مباحثات مع العاهل الأردني في واشنطن

أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم