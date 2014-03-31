إصابة 5 من عائلة واحدة في معركة بين عائلتين ببني سويف بسبب الجلوس على مقهى



> أصيب 5 من عائلة واحدة فى معركة بالخرطوش والشوم والعصى والزجاجات الفارغة بين عائلتين بقرية قلها بمركز اهناسيا ، فى محافظة بنى سويف ، وقالت التحقيقات إن المعركة نشبت بسبب خلافات سابقة بين أفراد من الطرفين، أثناء جلوسهم على أحد المقاهى ،واتهم المصابين 3 افراد بقيامهم بإحداث الأصابات بهم والتعدى عليهم .

كان اللواء إبراهيم هديب ، مدير الأمن، قد تلقى بلاغا من المقدم مصطفى ابوعقرب، رئيس المباحث الجنائية،يفيد بوقوع مشاجرة كبيرة بقرية قلها ، مركز أهناسيا ، حيث أنتقل العميد زكريا أبوزينة، مدير المباحث الجنائية ، إلى مكان الواقعة، وتبين أن المعركة نشبت بين عائلتى «شلقامى » و«عويس »، بسبب مشادة كلامية بين العائلتين على خلافات سابقة بينهما اثناء جلوسهم على المقهى ، وتطورت المشادات الى قيام أفراد عائلة عويس بإطلاق الخرطوش على افراد العائلة الاخرى ، و أسفر عن إصابة 5 افراد من عائلة شلقامى برش خرطوش وجروح وكسور وكدمات متفرقة ،تم نقل المصابين إلى مستشفى أهناسيا المركزى .

> وتبين من تحريات العميد خلف حسين ،رئيس المباحث الجنائية ،أن المصابين هم أشعث شلقامى محمد كليب، 58 سنة ،فلاح، وعزت شلقامى كليب، 54 سنة، فلاح ،ونجليه أحمد 23 سنة ،طالب، ووليد ،30 سنة سائق ،مصابين برش خرطوش ،حيث أتهموا 3 افراد من عائلة عويس وهم كل من طه احمد عويس وعزام عصمت عويس ويوسف احمد عويس وأخرين بإحداث إصاباتهم .

فيما تم تحطيم أجزاء من المقهى أثناء المشاجرات، وفرضت أجهزة الأمن طوقا امنيا حول منازل الأسرتين ،كما ألقت أجهزة الأمن القبض على اثنيين فيما فر الباقى هاربا .