مقتل 18 إرهابيًا بالجزائر خلال مارس الجاري

تمكنت قوات الجيش الجزائري من القضاء على 18 إرهابيا خلال شهر مارس الجاري ، في عدة عمليات نوعية متفرقة نفذت بولايات وسط البلاد (تيزى واوزو ، البويرة وبومرداس) ، إلى جانب ولاية “تبسة” التى سجلت أثقل حصيلة هذا الشهر ، حيث تم القضاء على أحد أخطر عناصر الجماعات الإرهابية بالمنطقة وهو “دبار عبد الكامل” المدعو أبو جعفر .

> ففي ولاية تيزى وزو ، تمكنت قوات الجيش من القضاء على ثمانية إرهابيين فى فترات متفرقة بعد أن انطلقت العملية العسكرية فى 11 مارس وانتهت في 27 منه ، كما استعادت قوات الجيش فى ذات العملية 11 رشاشا و 3 أسلحة نصف آلية و 7 قنابل تقليدية الصنع إضافة إلى ذخيرة حية .

> كما تمكنت وحدة من الجيش بالقطاع العملياتى فى ولاية البويرة ، من القضاء على إرهابي خطير بمنطقة الجباحية ، واستعادة بندقية آلية وأربعة مخازن ذخيرة وأغراض أخرى .

> ونفذت قوات الجيش التابعة للناحية العسكرية الخامسة ، عملية ناجحة بولاية تبسة ، حيث تمكنت من القضاء على سبعة إرهابيين ، من بينهم الإرهابى الخطير دبار عبد الكامل المدعو “أبو جعفر” ، المصنف المسؤول الأول عن الجرائم الإرهابية فى منطقة تبسة وما جاورها من الولايات الجنوبية الشرقية للبلاد .. كما استعادت القوات أسلحة وذخيرة ووسائل اتصال خلال العملية .

> كما تمكنت وحدات الجيش بمنطقة واد أڤرڤور بغابة سيدى على بوناب بين ولايتى بومرداس وتيزى اوزو ، يوم 3 مارس الجاري ، من القضاء على ارهابيين اثنين ، واستعادة قاذف صاروخي مضاد للدبابات ورشاش آلى ومجموعة من الذخائر .

أ ش أ