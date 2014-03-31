رئيس مباحث مصر الجديدة في قضية التعذيب :أحد الضباط أبلغني باختطافه إلى “رابعة”

بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، الاستماع إلى أقوال شادى وسام رئيس مباحث قسم مصر الجديدة خلال محاكمة صفوت حجازى ومحمد البلتاجي ومدير المستشفي الميداني لرابعة ومساعده في قضية اتهامهم بتعذيب ضابط قسم مصر الجديدة ومساعده مندوب الشرطة خلال اعتصام رابعة العدوية.

وأكد أنه في يوم احتجازهم كانت هناك مسيرة قادمة من ميدان رابعة العدوية متوجهه إلى “السبع عمارات” ثم إلى ميدان الطيران، وفي ذلك الوقت تم توجيه الضباط المعاونين لمكان المسيرة للمتابعة والتأمين في نفس الوقت، تحسباً لوقوع الاشتباكات بين القائمين على المسيره وبين المواطنين من اهالى المنطقه المتضررين من المسيرات ، مضيفا: “من جانبى كلفت النقيب محمد فاروق والمندوب هانى عيد وعملت على متابعتهم من خلال الهواتف المحموله فقط ودون اجهزة لاسلكيه أو أسلحه، ثم فوجئت باتصال من أحد أفراد الخدمة المعينة فى المكان يبلغنى بخطفهم بسيارة سوزوكى فان بيضاء اللون واتجهت بهم عكس سير المسيرة فى طريقها إلى اعتصام رابعه العدوية، وبعد ذلك علمت أن هناك تنسيق بين رئيس حى شرق مدينة نصر وبين بعض الزملاء فى قسم مدينة نصر اللواء مصطفى شحاتة مأمور القسم والمقدم علاء بشندى رئيس مباحث القسم، أما عن تفاصيل خروجهم من الاعتصام لم أتذكرها لأنني لم أشارك فيها بنفسي”.