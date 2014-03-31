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الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع وزير خارجية اليمن تعزيز التعاون

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الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع وزير خارجية اليمن تعزيز التعاون الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع وزير خارجية اليمن تعزيز التعاون

عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

بحث الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض مع الدكتور أبوبكر القربي وزير خارجية اليمن سبل تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية في كافة المجالات.
> كما تم خلال اللقاء بحث الأوضاع في الجمهورية اليمنية والجهود التي يبذلها الرئيس عبد ربه منصور هادي مع اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار ، ودفع مسيرة الإصلاح السياسي والإقتصادي في اليمن وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
> وأعرب وزير الخارجية اليمني عن شكر وتقدير القيادة والحكومة اليمنية للدعم والمساندة التي تقدمها دول مجلس التعاون للجمهورية اليمنية سياسيا واقتصاديا وأمنيا .
> كما بحث الزياني مع فرانك بلفراج نائب وزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة السويد سبل تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون ومملكة السويد في كافة المجالات، وإستعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة الى القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك .
> أ ش أ

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