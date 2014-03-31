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قائد شرطة دبي يطالب بضم قطر للإمارات ووضعها تحت سيادة أبو ظبي

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قائد شرطة دبي يطالب بضم قطر للإمارات ووضعها تحت سيادة أبو ظبي قائد شرطة دبي يطالب بضم قطر للإمارات ووضعها تحت سيادة أبو ظبي

نائب قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان

طالب الفريق ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي بضم دولة قطر إلى الإمارات العربية المتحدة ووضعها تحت سيادة أبوظبي.
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وقال “خلفان” – في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر – إن شيخ أبوظبي مارس في فترة ما سلطته على قطر”قبل آل ثاني”، ومن هنا تأتي مطالبته من باب عودة الفرع إلى اﻻصل، على حد قوله، حسب ما ذكرت “سي إن إن عربية”.

وأضاف خلفان أن أول من أطلق اسم “الدوحة” على العاصمة القطرية هم الاماراتيون، وكتب: “الله يرحم جدي تميم بدوي لما ذهب في حملة بني ياس من ليوا، وجد هو ومن معه قطر مدوحة فسموها الدوحة وأصبحت دوحتنا تحت سلطة شيخ أبوظبي.”

كما تحدث في تغريدة أخرى عن اعطاء المواطن القطري جواز سفر اماراتي، قائلاً: “هذا حق من حقوقه سيعيد لنا دوحتنا وسيجمعنا بأهلنا في الدوحة الحبيبة.”

وقال نائب قائد شرطة دبي، إن “المفروض أن نضع على حدودنا باتجاه قطر أنتم اﻵن على مشارف الإمارة الثامنة لدولة الإمارات العربية المتحدة.”

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