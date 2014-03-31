صالح جمعة: هدفنا دوري أوروبا بعد الفوز على بورتو

كشف صالح جمعة لاعب وسط ناسيونال ماديرا البرتغالي عن أن التأهل للدوري الأوروبي هدفه مع فريقه هذا الموسم.

وفاز ماديرا على بورتو يوم الأحد في الجولة الـ25 من الدوري البرتغالي 2-1، في مباراة شهدت مشاركة جمعة ومواطنه علي غزال لمدة 90 دقيقة.

ويحتل الآن ناسيونال ماديرا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، وهو المركز المؤهل لدوري أوروبا.

وقال جمعة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مباراة كبيرة ولحظة مهمة بالنسبة لي مع ناسيونال بفوزنا على بورتو، سعيد جدا بالمتابعة الكبيرة و بإذن الله نشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل".

يذكر أن المباراة شهدت اشتباك ريكاردو كواريزما نجم بورتو مع لاعب الوسط المصري عقب المباراة، بعدما فقد الأول أعصابه فور إطلاق الحكم صافرة النهاية.