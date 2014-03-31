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صندوق النقد يطالب المركزي الأوروبي بالتصدي للتباطؤ الاقتصادي

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صندوق النقد يطالب المركزي الأوروبي بالتصدي للتباطؤ الاقتصادي صندوق النقد يطالب المركزي الأوروبي بالتصدي للتباطؤ الاقتصادي

 

 

قال رئيس الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي رضا مقدم اليوم إن البنك المركزي الأوروبي أمامه مجال أكبر لخفض الفائدة محذرا من أن منطقة اليورو تواجه أكبر ضغط من تباطؤ التضخم.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 0.5% فقط وهو ما يقل كثيرا عن المستوى الذي حدده المركزي الأوروبي عند أقل قليلا من اثنين بالمئة.

وقال مقدم خلال مؤتمر في لندن “لا نخشى كثيرا من انكماش الأسعار في حد ذاته لكننا قلقون للغاية مما نسميه التضخم المنخفض.”

وأضاف “هناك مجال أكبر (أمام البنك المركزي الأوروبي) للتيسير خاصة وأن التضخم تحت السيطرة”.

المصدر: “رويترز”

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