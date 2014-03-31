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تصفية المؤسسات لمراكزها المالية تهبط بالبورصة للجلسة الثالثة على التوالي

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تصفية المؤسسات لمراكزها المالية تهبط بالبورصة للجلسة الثالثة على التوالي تصفية المؤسسات لمراكزها المالية تهبط بالبورصة للجلسة الثالثة على التوالي

البورصة المصرية

 

أغلقت جلسة تداول البورصة المصرية اليوم على استمرار حالة التراجع الجماعي لمؤشراتها للجلسة الثالثة على التوالي، بضغط من مبيعات المؤسسات المصرية التي تصفي مراكزها المالية مع حلول نهاية شهر مارس، بالإضافة إلى مبيعات المؤسسات الأجنبية، لتتراجع القيمة السوقية لرأسمال البورصة بمقدار 12 مليار جنيه، لينهي الجلسة مسجلاً 469 مليار و686 مليون جنيه.

وتم التداول على إجمالي 291 مليون و987 ألف سهم، بقيمة تداول إجمالية مليار و672 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 33 ألف و968 صفقة، تمت على أسهم 181 شركة، صعد منها 7 شركات، بينما تراجعت 158 شركة.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 3.58%، بمقدار 290 نقطة، ليسجل 7,802.76 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والموسطة، بنسبة 3.59%، بمقدار 22 نقطة، ليسجل 595.67 نقطة.

تراجع أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 3.30%، بمقدار 36 نقطة، ليسلج 1,041.58 نقطة.

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