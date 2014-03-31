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مجوهراتك بألوان الربيع

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الإثنين 31-03-2014 15:21

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    مجوهرات لسهراتك الربيعية

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    خواتم من مجموعة "كولورز أوف واندر" Colors Of Wonder من "تيفاني أند كو" Tiffany&Co

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    سوار من مجموعة "تشارمز"Charms من"لويس فويتون"Louis Vuitton

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    اقراط"شير ديور فاسينات"Cher Dior Fascinante من"ديور فاين جوليري"Dior Fine Jewelry

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    عقد من مجموعة "4 سيزنز" 4Seasons من "بولغاري" Bulgari

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    سوار"شير ديور ماجيستيوز"Cher Dior Majestueuse من"ديور فاين جوليري"Dior Fine Jewelry

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    عقد من"دي غريزوغونو"de Grisogono

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    خاتم "أكواتيك"Aquatique من مجموعة"كاميليا"Camelia من"شانيل"Chanel

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    عقد من مجموعة"تشاين أتراكشن"Chain Attraction من"لويس فويتون"Louis Vuitton

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    بروش"كاميليا إكزوتيك"Camelia Exotique من"شانيل"Chanel

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    أقراط من مجموعة من"أورتانسيا"Hortensia من"شومي"Chaumet

بيروت- رولا زعزع عيّاد

ليست الملابس وحدها التي تزيد من صفاء إطلالتك وانتعاشها في الربيع. فأنت بحاجة إلى كل لمسة تضيء حضورك وتزيده حيوية وفرحاً. ولأن السهرات والمناسبات تكثر في هذا الموسم، لا بد أن تدخل المجوهرات في تزيين إطلالتك وتزيدها فخامة.
- الفستان الأسود هو الخيار الأول بالنسبة إلى الكثير من السيدات. زيّنيه بقطعة الحلي الذي ترغبين بها، فالذهب الأبيض والأصفر، والأحجار على مختلف أنواعها، تزيد من حيويته وتضيء إطلالتك.
- إذا اخترت فستاناً ملوّناً، احرصي على أن تكون الأحجار التي تزيّن مجوهراتك من اللون نفسه أو بلون متجانس معه.
- غالباً ما تتسم المجوهرات المرصّعة بالأحجار الملوّنة بتصميم ضخم ولافت. تأكدي من تنسيق مجوهراتك بطريقة تحافظ على رقيّ إطلالتك وتبعدها عن الصخب.
إليك مجموعة من المجوهرات التي تزيّنت بأحجار بألوان الربيع المبهجة. فأي قطعة تختارين؟

 

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سيدتي