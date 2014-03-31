مجوهراتك بألوان الربيع

بيروت- رولا زعزع عيّاد

ليست الملابس وحدها التي تزيد من صفاء إطلالتك وانتعاشها في الربيع. فأنت بحاجة إلى كل لمسة تضيء حضورك وتزيده حيوية وفرحاً. ولأن السهرات والمناسبات تكثر في هذا الموسم، لا بد أن تدخل المجوهرات في تزيين إطلالتك وتزيدها فخامة.

- الفستان الأسود هو الخيار الأول بالنسبة إلى الكثير من السيدات. زيّنيه بقطعة الحلي الذي ترغبين بها، فالذهب الأبيض والأصفر، والأحجار على مختلف أنواعها، تزيد من حيويته وتضيء إطلالتك.

- إذا اخترت فستاناً ملوّناً، احرصي على أن تكون الأحجار التي تزيّن مجوهراتك من اللون نفسه أو بلون متجانس معه.

- غالباً ما تتسم المجوهرات المرصّعة بالأحجار الملوّنة بتصميم ضخم ولافت. تأكدي من تنسيق مجوهراتك بطريقة تحافظ على رقيّ إطلالتك وتبعدها عن الصخب.

إليك مجموعة من المجوهرات التي تزيّنت بأحجار بألوان الربيع المبهجة. فأي قطعة تختارين؟

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