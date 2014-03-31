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جبرائيل : سنقوم بعمل حفل تأبين لتكريم اسم الشهيدتين “ميادة ومارى” فى مؤتمر صحفي عالمي

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جبرائيل : سنقوم بعمل حفل تأبين لتكريم اسم الشهيدتين “ميادة ومارى” فى مؤتمر صحفي عالمي جبرائيل : سنقوم بعمل حفل تأبين لتكريم اسم الشهيدتين “ميادة ومارى” فى مؤتمر صحفي عالمي

 

الشهيدتين ميادة أشرف ومارى سامح

أكد الدكتورنجيب جبرائيل، صباح اليوم، رئيس منظمة الإتحاد المصرى لحقوق الإنسان – فى تصريح خاص لوكالة أونا – أن هذا الأسبوع سيعقد مؤتمراً ضخماً تعقده المنظمة ” الإيرو ” لفضح الإرهاب الأسود لجماعة الإخوان، وإعتبار قتل الشهيدتين ميادة ومارى رسالة إلى العالم أجمع والمطالبة بالقضاء على ما تمارسه الجماعة من إرهاب وسوف يتم تكريم اسمى الشهيدتين فى إحتفالية كبرى فى هذا المؤتمر .

وقال جبرائيل إن قتل الشهيدة ميادة أشرف، الصحفية بالدستور من قبل جماعة الإخوان وهى تؤدى واجبها الصحفى وكذلك قتل الشهيدة مارى سامح جورج وطعنها خمسة عشرة طعنة لمجرد أنها تعلق صليب فى سيارتها، يؤكد أن تلك الجماعة لا تعرف دين ولا وطن.

وأضاف جبرائيل أن الإرهاب مهما بلغ مداه لا يمكن أن يقف فى وجه دولة مثل الدولة المصرية ولكن ذلك يزيد ترابط المصريين صلابة وإصرار على المضى قدماً فى اتمام خارطة الطريق.

وطالب جبرائيل فى تصريحه بتقديم المحرضين على الإرهاب وبصفة خاصة المصريين العاملين فى قناة الجزيرة القطرية من محررين ومعدين ومذيعين وتقديمهم الى المحاكمة حتى ولو كانت غيابية واسقاط الجنسية المصرية عنهم لارتكابهم الخيانة العظمى ضد والتأمر على مصر مع الإخوان وقطر الذين باعوا ضمائرهم من أجل الريالات القطرية والدولارات الأمريكية .

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أونا

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