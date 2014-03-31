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بالصور .. مؤيدي ” السيسي ” و” صباحي ” يتوافدون علي مكاتب الشهر العقاري بالأقصر

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بالصور .. مؤيدي ” السيسي ” و” صباحي ” يتوافدون علي مكاتب الشهر العقاري بالأقصر بالصور .. مؤيدي ” السيسي ” و” صباحي ” يتوافدون علي مكاتب الشهر العقاري بالأقصر

مؤيدي ” ” و” صباحي ” يتوافدون علي مكاتب الشهر العقاري بالأقصر

توافد مؤيدي مرشحي الرئاسة المشير عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي علي جميع مكاتب الشهر العقاري بحافظة الأقصر التي بدأت ، صباح اليوم الاثنين، في استقبال طلبات المواطنين، لاستخراج نماذج تأييد الراغبين في الترشح على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

هذا وتواجد أعضاء حملة “مستقبل وطن” وحملة دعم حمدين صباحي أمام مكاتب الشهر العقاري بالمحافظة فيما طالبتا الحملتان المواطنين بسرعة النزول إلى مكاتب الشهر العقارى لتحرير التوكيلات للمرشحين .

من جانبه قال أحمد جبريل منسق التيار الشعبي ومسئول الحملة الرسمية لدعم حمدين صباحي بمحافظة الأقصر أن الإقبال كان متوسطا خلال اليوم مشيرا الي أن الأمر كان مفاجئا حيث لم يعلم عدد كبير من المواطنين عن بدء تحرير التوكيلات .

وتوقع جبريل أن تتزايد أعداد المواطنين الراغبين في تحرير التوكيلات خلال الأيام المقبلة مع استمرار حشد الحملة لمؤيدي صباحي .

كانت مصلحة الشهر العقاري قد رفعت درجة الاستعداد والتأهب القصوى استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال تدريب الموظفين بشكل جيد على الأجهزة الإلكترونية من التابلت والقارئ الإلكتروني، لطباعة نماذج تأييد المرشحين وتعاملهم مع المواطنين، مضيفاً أن رسوم تأييد النماذج مجانًا وعند تنشيط الجهاز سيتم طباعة نماذج التأييد مجانا للمواطنين.

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